Самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке представили в Китае

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская корпорация CRRC разработала самый быстрый прототип поезда на магнитной подушке.
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Поезд от корпорации CRRC был собран на предприятии в Циндао. В ближайшее время специалисты компании проведут испытания магнитоплана, а в широкое производство поезд на магнитной подушке поступит в 2021 году. Пока мало что известно о его технических характеристиках.
К слову, сегодня самой быстрой электромагнитной дорогой в мире является путь от аэропорта Пудун до метро Лунъян в Шанхае. Его протяженность составляет 30 километров, а поезд проезжает весь отрезок за семь минут на скорости более 400 километров в час. -0-
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