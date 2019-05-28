Самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке представили в Китае

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская корпорация CRRC разработала самый быстрый прототип поезда на магнитной подушке.

Как сообщает CNN , новый транспорт способен разогнаться до 600 километров в час, что является абсолютным рекордом среди магнитопланов. Новый поезд держится над дорогой при помощи электромагнитного поля. Во время движения он не касается путей. Кроме этого, единственной силой, которая вызывает снижение скорости транспорта — аэродинамическое сопротивление.

Поезд от корпорации CRRC был собран на предприятии в Циндао. В ближайшее время специалисты компании проведут испытания магнитоплана, а в широкое производство поезд на магнитной подушке поступит в 2021 году. Пока мало что известно о его технических характеристиках.

К слову, сегодня самой быстрой электромагнитной дорогой в мире является путь от аэропорта Пудун до метро Лунъян в Шанхае. Его протяженность составляет 30 километров, а поезд проезжает весь отрезок за семь минут на скорости более 400 километров в час. -0-

Фото CRRC