Сбой произошел в работе европейской спутниковой системы Galileo

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует, сообщает ТАСС.

На сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo все спутники системы маркированы как неработающие. Причины сбоя пока не называются. Сообщение о прекращении работы навигационных систем датировано 12 июля в 1:50 по центрально-европейскому времени.

"До следующего уведомления пользователи могут испытывать сбои сигналов от всех спутников системы. Это означает, что сигнал может не приниматься или не достигать минимального необходимого для работы системы уровня", - говорится в сообщении.

Европейский блог Inside GNSS, который отслеживает состояние европейской спутниковой системы, сообщил, что первое уведомление о перебоях в работе появилось 11 июля. По его информации, сбой может быть связан с неисправностью систем в центре точного времени в Италии, наземные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить функционирование системы, однако, вероятно, сбой не удастся устранить раньше понедельника.

Система Galileo была создана Европейским космическим агентством для обеспечения независимости Евросоюза в вопросах спутниковой навигации от американского GPS или российского ГЛОНАСС. Группа действующих спутников Galileo насчитывает 22 аппарата, всего с 2011 года в рамках этой программы были запущены 30 спутников.-0-