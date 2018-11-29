Секторальный совет квалификаций в сфере ИКТ начал работу при администрации ПВТ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секторальный совет квалификаций в сфере ИКТ начал работу при администрации Парка высоких технологий, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Основными целями создания и работы секторального совета являются формирование и развитие института профессиональных стандартов, системы оценки и сертификации квалификаций в сфере ИКТ, а также организация взаимодействия между ИТ-компаниями и учреждениями образования по вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ. В состав совета вошли представители госорганов, университетов, ИТ-компаний, других организаций и предприятий.

На первое заседание совета были приглашены представители резидентов ПВТ и других компаний, работающих в ИТ-сфере, а также Минтруда и соцзащиты, НИИ труда, Республиканского института высшей школы.

Представители бизнеса рассказали о том, что действующая система ЕКСД (Единый квалификационный справочник должностей служащих) неполная и фактически не используется в компаниях при оценке персонала. Компании разрабатывают и применяют собственные внутренние системы квалификаций, большинство из которых основаны на международном опыте. Ряд подобных систем был представлен секторальному совету. Одновременно компании рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются при приеме сотрудников на работу.

Выступающие высказывались за создание в отрасли единой системы квалификаций с едиными квалификационными уровнями для разработчиков, тестировщиков, бизнес-аналитиков. Отсутствие сегодня такой системы заставляет каждую компанию решать проблему самостоятельно и тратить на это лишние время и деньги. Кроме того, без актуальной системы квалификаций у системы образования нет четких ориентиров по единым требованиям со стороны работодателей к выпускникам учреждений образования.

Приглашенные на заседание рекомендовали в первую очередь начать разработку профессионально-квалификационных стандартов для разработчиков прогр.аммного обеспечения и тестировщиков.

Члены совета поддержали предложения компаний и приняли решение начать формирование рабочих групп, которые займутся соответствующими вопросами. С участием ИТ-сообщества уже в первом квартале 2019 года планируется создать отраслевую рамку квалификаций.-0-