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Сельскохозяйственных роботов будут выпускать в Горках

Технологии 14.01.2019 | 21:18
Фото fertilizerdaily.ru
Фото fertilizerdaily.ru

14 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Научно-технический центр "БелАгроРобот" намерен организовать в Горках Могилевской области производство роботизированных комплексов и малых универсальных сельскохозяйственных роботов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор технопарка "Горки" Андрей Тимаев.

В течение двух ближайших лет НТЦ "БелАгроРобот" планирует освоить выпуск уже существующей разработки - роботизированных комплексов RoboProb. Они в автономном режиме проводят агрохимическое обследование сельхозугодий и составляют карту полей для дифференцированного внесения удобрений. Один такой комплекс заменяет пять специалистов при ручном отборе почвенных проб. При этом разработчики полностью автоматизировали отбор проб с их маркировкой и упаковкой, а также объединили данные из почвы с результатами космического зондирования, агрохиманализа, прогнозами метеостанции. Все анализы делаются оперативно в полевой лаборатории. С ее помощью можно исследовать данные по засоренности поля и его урожайности. "Выпуск роботизированных комплексов откроет новые горизонты для повышения урожайности сельхозкультур, оптимизации системы внесения удобрений и технологии дозированного их применения", - отметил Андрей Тимаев.

Параллельно резиденты технопарка намерены работать над созданием малого универсального сельскохозяйственного робота, который кроме пробоотбора будет определять болезни сельхозкультур, уничтожать сорняки, бороться с вредителями. Ставится задача, чтобы он мог работать в круглосуточном режиме. Применение робота в органическом сельском хозяйстве позволит обеспечить полную достоверность информации об остатках химикатов в почвенных пробах, каждый образец которых будет упакован и опечатан.

В 2020-2021 годах на базе инновационно-промышленного кластера в области аграрных биотехнологий и зеленой экономики, который формируется в Горецком районе при участии организаций региона и Белорусской сельхозакадемии, планируется организовать опытное производство первого белорусско-российского малого универсального сельскохозяйственного робота. В 2023 году здесь наладят его мелкосерийное производство - от 50 до 100 штук в год. Наукоемкая техника будет реализовываться как на внутреннем рынке, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Интерес к роботам уже проявили партнеры в Австрии, Германии, Канаде, США и Бразилии.

По словам Андрея Тимаева, в портфеле резидентов имеется немало других интересных проектов и наработок с наземными и подземными датчиками и беспилотниками, в основе которых лежат технологии раннего распознавания неблагоприятных и благоприятных факторов и разработки агропромышленных систем прогнозирования и моделирования на основе нейронных сетей, машинного обучения, искусственного интеллекта.

Также НТЦ "БелАгроРобот" совместно с Белорусской сельскохозяйственной академией (Горки) намерен обучать студентов цифровому сельскому хозяйству, привлекать будущих специалистов к научным исследованиям.

ООО "НТЦ "БелАгроРобот" учредила российская компания ООО "Научно-технический центр "РобоПРОБ" (Дмитровский район, Московская область) - резидент кластера инновационного центра "Сколково". Она занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.-0-

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Теги
Горки, Могилевская область, роботы, сельское хозяйство
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