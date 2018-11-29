Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 ноября 2018, Чт
-4°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4227
USD 2.1471
RUB 3.2013
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь привержена полной реализации дорожной карты развития сотрудничества с Узбекистаном
Президент
Правительство работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики
Экономика
Минсельхозпрод и Россельхознадзор обсудили вопросы снятия ограничений с белорусских предприятий
Экономика
Мелодия победы: столичную квартиру в 96-м туре игры "Удача в придачу!" выиграла контролер на заводе Ирина Комкова из Минска!
Общество
Сергеенко: эффективность информбезопасности - важнейший элемент перехода к электронному государству
Технологии
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе
12:33 Политика
Стали известны победители экоконкурса "Героям петь легко"
12:23 Общество
Проезд в общественном транспорте дорожает в Брестской области
12:16 Регионы
В Азербайджане прошли Дни молодежи Беларуси
12:15 Азербайджан
Ученые нашли способ создавать объекты-невидимки
12:14 Технологии
Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился
12:08 Калейдоскоп
Следователи ищут очевидцев падения зацепившегося за буксировочный трос парня в Витебске
12:08 Происшествия
"Белпочта" приостановила прием почтовых отправлений в Канаду
12:07 Общество
Предложения по созданию в Беларуси современных энергоемких производств подготовят до 10 января
12:05 Экономика
Энтомологи нашли пчелу с двумя отцами, но без матери
11:57 Калейдоскоп
Адвокаты 30 ноября проведут бесплатные консультации для малоимущих
11:46 Общество
Более 8,5 тыс. рабочих мест создано в Минской области за январь-сентябрь
11:46 Регионы
Госзаказ по льну выполнен на 80% - Минсельхозпрод
11:44 Экономика
Информбезопасность становится важнейшим вопросом реализации интересов личности и государства - Арчаков
11:39 Общество
В Минске по итогам года прогнозируется сокращение числа сделок с новостройками на 30%
11:38 Регионы
До -17°С ожидается по востоку Беларуси 30 ноября
11:33 Общество
Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году
11:31 В мире
В Логойском районе по подозрению в серии вымогательств задержаны два уголовных авторитета
11:27 Происшествия
Могилевчанину грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков
11:26 Происшествия
Правительство работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики
11:24 Экономика
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Сергеенко: эффективность информбезопасности - важнейший элемент перехода к электронному государству

Технологии 29.11.2018 | 11:12
Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание эффективной архитектуры информационной безопасности является важнейшим элементом успешного перехода от современного общественного уклада к электронному государству и цифровой экономике. Об этом сегодня на открытии международной конференции по информационной безопасности заявил первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко отметил, что тематика форума созвучна с главным трендом современной жизни - прорывным развитием информационных технологий. "Темпы их совершенствования носят стремительный характер. Информация становится таким же стратегическим ресурсом, как и традиционные материально-энергетические ценности, - сказал он. - Информационная революция многогранна и включает в себя такие важные аспекты, как увеличение объемов циркулирующей в мире информации, совершенствование средств ее получения, обработки и передачи, изменение качества и философии жизни людей, создание новых форм искусственного интеллекта, способного высвободить колоссальный человеческий ресурс. Иными словами - информация меняет мир".

Первый зампредседателя КГБ добавил, что в то же время любые позитивные изменения имеют и обратную сторону. "Стремительный рост информационных технологий, их интеграция во все сферы жизни современного общества требует разработки и принятия концептуально-стратегических и правовых мер для эффективного функционирования системы обеспечения информационной безопасности, прежде всего, для защиты своих национальных интересов, борьбы с киберпреступностью, противодействия гибридным информационным войнам и цветным революциям", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Международная научно-практическая конференция "Информационная революция и вызовы новой эпохи - стимулы формирования современных подходов к информационной безопасности" проходит в Минске 29-30 ноября. Она организована Институтом национальной безопасности во взаимодействии с Комитетом государственной безопасности Беларуси.

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

Целями форума являются консолидация экспертного сообщества в сфере информационной безопасности, определение вызовов и угроз, связанных с развитием цифровой экономики, обмен практическим опытом обеспечения информационной безопасности в ее идеологическом, организационном, правовом, психологическом, историческом и техническом аспектах. В конференции принимают участие эксперты государственных органов, учебных заведений и научных организаций Беларуси, государств СНГ, представители кредитно-финансовой сферы, IT-компаний, коммерческих структур и служб безопасности. В том числе среди участников представители спецслужб стран СНГ, а также Китая, Саудовской Аравии, Судана и Объединенных Арабских Эмиратов, их ведомственных учебных и научных учреждений.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Максима Гучека

Информбезопасность становится важнейшим вопросом реализации интересов личности и государства - АрчаковИнформбезопасность становится важнейшим вопросом реализации интересов личности и государства - Арчаков
"Проблема обеспечения информационной безопасности становится важнейшим вопросом реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства", - сказал заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Владимир Арчаков.

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
безопасность, информационные технологии, конференция
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
﻿
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4227 BYN 2.427 BYN 2.435 BYN
USD
2.1471 BYN 2.135 BYN 2.14 BYN
RUB
3.2013 BYN 3.196 BYN 3.21 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Участвуют ли белорусы в благотворительности
Все видео

Фотоновости

Международная конференция по информационной безопасности проходит в Минске
Все фото

Инфографика

Рождественский пост Пост предваряет собою праздник Рождества Христова и длится сорок дней.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: необходимо придать импульс борьбе с препятствиями на рынке ЕАЭС
Лукашенко: Беларусь привержена полной реализации дорожной карты развития сотрудничества с Узбекистаном
Лукашенко поздравил Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом
Политика
Выступает Олег Кравченко Беларусь рассчитывает на успешное председательство Румынии в ЕС
МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе
Китай поддерживает Беларусь в процессе по присоединению к ВТО
Экономика
Сергей Румас Правительство работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики
Предложения по созданию в Беларуси современных энергоемких производств подготовят до 10 января
Госзаказ по льну выполнен на 80% - Минсельхозпрод
Происшествия
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома ДТП в Слуцком районе: после столкновения с фурой у бензовоза оторвало кабину с водителем
Следователи ищут очевидцев падения зацепившегося за буксировочный трос парня в Витебске
В Логойском районе по подозрению в серии вымогательств задержаны два уголовных авторитета
Общество
Фото из архива Международная ассоциация академий наук и СНГ подписали соглашение о сотрудничестве
Стали известны победители экоконкурса "Героям петь легко"
"Белпочта" приостановила прием почтовых отправлений в Канаду
Регионы
Фото из архива Проезд в общественном транспорте дорожает в Брестской области
Более 8,5 тыс. рабочих мест создано в Минской области за январь-сентябрь
В Минске по итогам года прогнозируется сокращение числа сделок с новостройками на 30%
Спорт
Во время матча Хоккеисты минского "Динамо" потерпели четвертое поражение подряд в КХЛ
Белорусские баскетболисты сыграют со шведами в квалификации ЧЕ-2021
Белорусские биатлонисты стартуют на первом этапе Кубка IBU в Швеции
Культура
Бригадир Игорь Амбалов крепит обрешетку В Кревском замке завершается восстановление северо-западной стены
Театр эстрады покажет новогоднюю сказку на фестивале в Орше
Горловое пение и варган - необычный концерт пройдет в Гомеле
В мире
Саломе Зурабишвили. Фото BBC Саломе Зурабишвили побеждает на выборах президента Грузии
В Азербайджане прошли Дни молодежи Беларуси
Польша планирует построить несколько атомных электростанций к 2033 году
Калейдоскоп
Скриншот из видео Daily Mail Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился
Энтомологи нашли пчелу с двумя отцами, но без матери
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан пишет мемуары
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия