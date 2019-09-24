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24 сентября 2019, 11:52

Серия мероприятий "ИКТ для малой родины" от Huawei стартовала в Беларуси

В Могилевском государственном университе им. А.А. Кулешова состоялось открытие серии мероприятий "ИКТ для малой родины", в рамках которой студенты университетов по всей Беларуси получат возможность участия в проектах "Семена будущего" и Международном конкурсе по информационно-коммуникационным технологиям на 2019-2020 годы. В этом году проект международной корпорации Huawei расширил свою географию и пришел в регионы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша компания работает в Беларуси уже 18 лет и принимает активное участие в строительстве IT-будущего страны, в полной мере развивая возможности, которые открываются перед социумом благодаря повсеместному распространению высоких технологий и искусственного интеллекта, – рассказал заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Чжу Тяньсин. – Проект "Семена будущего" запущен компанией Huawei в 2008 году. Он направлен на развитие местных талантов в области информационно-коммуникационных технологий и привлечение интереса талантливой молодежи к телекоммуникационному сектору".

В Могилевской области возможность пройти все этапы конкурсного отбора и получить в качестве награды двухнедельную стажировку в штаб-квартире компании Huawei в Шэньчжэне Китайской Народной Республики получили учащиеся одного учебного заведения. Это почти 150 студентов 1-3 курсов факультета математики и естествознания МГУ им. А.А. Кулешова по специальностям "информатика", "математика/информатика", "физика/информатика".

"Семинар открывает перед нашими студентами новые возможности сотрудничества с КНР, которыми они непременно должны воспользоваться, ведь именно с университетской скамьи зачастую начинают реализовываться самые серьезные карьерные перспективы, – подчеркнул первый проректор МГУ им. А.А. Кулешова Дмитрий Лавринович. – Известно много примеров, когда именно на стадии студенчества руководство крупных компании отбирало лучших учащихся и готовило для себя перспективный резерв кадров".

Первым этапом на пути к победе для могилевских студентов стал обучающий семинар на базе университета, по итогам которого состоялось тестирование и отбор десятки лучших. Эти студенты вышли во второй тур конкурса и получили бесплатный доступ к онлайн-материалам для самостоятельного изучения. В ближайшие 15 дней они сдадут экзамен для прохождения в финал. Аналогичные отборочные туры для участия в республиканском финале состоятся во всех областных центрах и Минске.

Счастливчики со всех регионов попадут на республиканский этап, где пройдут обучение у преподавателей ИКТ-института в столичном офисе компании. По итогам всех отборов тройка лучших конкурсантов представит Беларусь на международном финале в Китае.

"За время реализации проекта "Семена будущего" в Беларуси более 80 молодых специалистов воспользовались возможностью пройти обучение в офисе компании в Китае, – отметил г-н Чжу Тяньсин. – Всего участниками программы стали более 30 тыс. студентов из более чем 350 университетов по всему миру. Только в 2019 году участие в программе приняли представители 108 стран мира".

В нашей республике проект по подготовке талантливой молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий реализуется компанией Huawei при поддержке Министерства связи и информатизации и Министерства образования Беларуси. Сотрудничество скреплено рядом совместных соглашений и меморандумов и отвечает последним мировым тенденциям: развитие информационно-коммуникационных технологий для стимулирования экономического роста страны.

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