Serverspace.by – облачный провайдер, предоставляющий услуги аренды виртуальной инфраструктуры (IaaS), продажи SSL-сертификатов и бесплатного DNS-сервера.

С 1 июня сервис предоставляет бесплатную инфраструктуру для социально значимых проектов на постоянной и проектной основе.

Каждому социальному проекту Serverspace.by предоставит надежные и производительные виртуальные серверы. Удобная панель администрирования позволяет управлять виртуальной инфраструктурой без глубоких знаний системного администрирования, а облако от Serverspace.by подходит даже для небольших проектов без штата ИТ-специалистов.

Serverspace.by безвозмездно помогает:

-Благотворительным фондам и фондам помощи, обществам по защите животных и охране окружающей среды, сайтам сбора средств для лечения и другим социальным проектам.

-Школам, колледжам, университетам, НИИ и другим организациям, занимающимся научными исследованиями, образованием и воспитанием.

-Культурным, некоммерческим мероприятиям и организациям. Театрам, организаторам некоммерческих концертов и творческим объединениям.

"Аренда виртуальной инфраструктуры в облаке часто бывает финансово недоступной для небольших социальных проектов, вынуждая организации использовать устаревшее и ненадежное «физическое» оборудование. Это приводит к риску потери данных и невысокой доступности сервисов. Serverspace.by обеспечит поддержку социально значимых проектов в Беларуси и предоставит им доступ к облачной инфраструктуре на безвозмездной основе. Мы хотим, чтобы такие организации уделяли больше времени добрым делам, и забыли об устаревших серверах для своих сайтов", — комментирует Виталий Грицай, директор компании ITGLOBAL.COM.

Перенос инфраструктуры организации в надежное облако serverspace.by позволяет сократить расходы на ИТ, а управление сервисом настолько простое и удобное, что сохраняет больше времени для добрых дел!

Клиенты Serverspace.by получают не только виртуальную инфраструктуру, но и круглосуточную техническую поддержку.

"Наш сервис IaaS полностью автоматизирован, его сможет использовать любая организация, а в случае возникновения проблем или вопросов на помощь клиентам придет круглосуточная техническая поддержка. Размещение сервисов в облаке Serverspace.by проще и быстрее, чем организация собственной инфраструктуры", — пояснил техническую реализацию проекта руководитель направления serverspace.by Константин Кудряшов.

Для того чтобы стать участником программы социальной поддержки Serverspace.by достаточно оставить заявку на сайте сервиса с указанием контактов и краткой информации о проекте.

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