Сервис для онлайн-диагностики симптомов коронавируса создали в Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Парка высоких технологий компания Grin IT запустила онлайн-сервис sensmd.com для определения группы риска пользователя и вероятности его заражения COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ПВТ.

Sens MD - это бесплатный инструмент, который позволяет регулярно в домашних условиях проводить онлайн-диагностику симптомов коронавируса, а также получать рекомендации по дальнейшим действиям.

Это первый локализованный в Беларуси и созданный вместе с медицинскими специалистами сервис. В отличие от существующих в мире трекеров, программа разработана для регулярного использования с возможностью отслеживать развитие симптомов во времени.

Цель проекта, по словам его сооснователя Никиты Каешко, - снизить нагрузку на систему здравоохранения из-за большого количества обращений пациентов и предложить удобный инструмент, который поможет людям по полочкам разложить симптомы.

Продукт разработан при участии белорусских врачей, активно работающих с пациентами с COVID-19. Людям с легкими и не угрожающими жизни симптомами сервис советует не идти сразу в поликлинику или больницу, а остаться дома и отслеживать свое состояние, тем самым снижая риск заражения.-0-