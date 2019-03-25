25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис "Яндекс. Район" заработал в областных центрах Беларуси: Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс. Район" позволяет узнать, что происходит поблизости, и обсудить с соседями местные события и проблемы. Например, можно поговорить про уборку дворов, рассказать о новом магазине или мастерской. Организации и жители могут размещать на сервисе объявления: предлагать услуги, приглашать на мероприятия, искать единомышленников. Сервис пригодится и тем, кому нужен совет. Например, здесь можно выяснить, куда сдать ненужные вещи или где отремонтировать смартфон.

"Город - это прежде всего его жители. Чем активнее они участвуют в общественной жизни, тем лучше городская среда. Обычно люди обсуждают районные новости в небольших группах в мессенджерах, а мы создали единую площадку для всех горожан. Осенью прошлого года мы запустили "Яндекс. Район" в Минске и увидели, что он очень востребован. Поэтому решили открыть его во всех областных центрах страны", - рассказал региональный директор "Яндекса" в Беларуси Егор Цыганок.

В Минске "Яндекс. Район" используют все участники городской жизни. Местные СМИ рассказывают здесь про важные новости и анонсируют события. Активисты размещают полезную информацию, например, о планах по застройке, спектаклях, квестах и фестивалях. В "Яндекс. Районе" есть страницы музеев и галерей. Например, Национальный художественный музей регулярно публикует интересные исторические факты и фотографии.

Самые популярные темы обсуждений у минчан - это выгул собак, шумные соседи и поиск друзей по интересам. Часто люди приходят на сервис, чтобы получить совет. При этом наиболее популярны советы по выбору школы для ребенка, интернет-провайдера, покупке подарков и рекомендации по содержанию питомцев.

Помимо белорусских городов, "Яндекс.Район" работает в 39 городах России и Ташкенте. Ежемесячно этим сервисом пользуются более 5 млн человек.-0-