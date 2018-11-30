Сервис Яндекс.Район заработал в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске заработал сервис "Яндекс.Район". Его презентация прошла сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

"Яндекс.Район" поможет узнать, что происходит поблизости, и обсудить проблемы, которые волнуют жителей конкретного района. Ежемесячная аудитория сервиса в России - более 4 млн пользователей. Мы уверены, что в Минске его тоже ждет успех", - рассказала руководитель продукта Татьяна Горелик.

Сервис разделен на девять районов. "Следующим шагом станет деление на микрорайоны, но уже сейчас можно будет видеть посты соседей в радиусе 2 км. Мы хотим быть самым удобным сервисом для коммуникаций соседей. У нас очень простой функционал. По сути, это лента сообщений ваших соседей. Вы выбираете район, о котором вам было бы интересно получать новости, читать, что пишут ваши соседи, общаться с ними, узнавать новости от официальных площадок, расположенных в районе или районных СМИ", - отметила руководитель сервиса.

Она добавила, что в России, где сервис набирает популярность, его новости читают представители власти, это позволяет анализировать, что волнует жителей конкретного района. "Но нам бы не хотелось, чтобы сервис превращался в площадку для обсуждения проблем, а стал местом общения горожан. Например, здесь можно будет узнать, куда отдать ребенка заниматься спортом, где неподалеку есть хороший рынок или когда отремонтируют подземный переход", - подчеркнула Татьяна Горелик.

Руководитель продукта заявила, что сервис "Яндекс.Район" выгоден для сообщества. "Например, многие локальные бизнесы нацелены дружить со своими соседями, хотят, чтобы о них знали. Для этого они готовы какие-то предложения давать локально для жителей конкретного района. У нас уже есть определенные предложения от этих локальных бизнесов: какие-то купоны, скидки по кодовому слову на какой-то продукт. Формат может быть абсолютно любым", - сказала Татьяна Горелик.

Она уточнила, что пока нет конкретных дат выхода сервиса в регионы Беларуси. "Мы очень быстрые. Мы полтора месяца назад решили прийти в Минск и сегодня мы уже здесь. Для нас не сложно выйти в регионы, но мы не хотим быть ненужным сервисом с пустыми лентами. Хочется понять, что это интересно и важно жителям белорусских городов, поэтому перспективы есть. И мы с удовольствием это будем делать, если увидим такую необходимость", - резюмировала руководитель продукта.

Беларусь стала третьей страной, где представлен сервис "Яндекс.Район". На сегодняшний день он успешно функционирует в Ташкенте и 13 городах России. -0-