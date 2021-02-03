Сеть центров робототехники и инженерии создают на базе гродненских школ

3 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сеть центров робототехники, инженерии и высоких технологий создают на базе школ в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

Первые кабинеты уже работают в трех школах. В частности, в СШ №7 и гимназии №5 открыты кабинеты робототехники, а в СШ №32 готов к работе кабинет для самых юных инженеров.

"Мы видим, что это направление становится все более популярным. Ставку делаем не столько на классическую робототехнику, сколько на развитие у детей инженерных, практических навыков. Эти кабинеты станут основой для создания городского центра дополнительного образования в этой сфере", - отметил Андрей Семанчик. Он подчеркнул: уже на этот год есть планы по развитию сети подобных классов. В частности, в лицее №1 в Гродно появится ресурсный городской центр, где астрономию будут изучать с использованием последних технологий, в том числе, например, виртуальной или дополненной реальности.

Создаются центры на средства из различных источников. Например, в СШ №7 лингафонный кабинет и кабинет робототехники появились благодаря реализации трансграничного проекта, который финансируется Европейским союзом и из бюджета. Стоимость проекта - более 110 тыс. евро, причем только на оборудование направлено около 80 тыс. евро.

Учитель информатики СШ №7 Сергей Урбанович

Сейчас в школе проходят факультативы по робототехнике. "Занимаются здесь ребята из пятого класса и старше. Они собирают робота из частей, знакомятся с основами программирования, изучают, как работают и взаимодействуют между собой различные механизмы, те же шестеренки. Виден интерес, для некоторых занятия становятся стимулом для получения каких-то дополнительных навыков и знаний", - отмечает учитель информатики СШ №7 Сергей Урбанович.

К слову, итогом работы на факультативе порой становятся и соревнования роботов. Например, недавно ребята проводили гонки между сконструированными самостоятельно моделями.

В планах - расширение инфраструктуры кабинета, закупка дополнительных конструкторов для учеников младших классов.-0-

Фото Леонида Щеглова