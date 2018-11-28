Широкополосный доступ в интернет имеют более 90% учреждений образования Беларуси

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90% учреждений образования Беларуси имеют широкополосный доступ в интернет, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова перед открытием IІ Международной научно-технической выставки-форума "Информационные технологии в образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

"Система образования активно включена в процессы информатизации. Речь идет о двух важных процессах: информатизации всей системы образования и ее цифровой трансформации. В первом случае мы говорим прежде всего о показателях инфраструктуры, о числе компьютеров на 100 учащихся и количестве учреждений, обеспеченных широкополосным интернетом. На сегодняшний день более 90% учреждений образования Беларуси имеют широкополосный доступ в интернет", - сказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, уже в дошкольном учреждении активно осуществляются процессы информатизации и внедрения новых технологий. "Сегодня вопросы информатизации даже важны для организации беседы с ребенком, обсуждения литературы, разумеется, в соответствии с его возрастом. Поэтому здесь нет возрастных ограничений, а, наверное, вопрос в продолжительности общения ребенка с информационными средствами", - отметила первый замминистра.

Ирина Старовойтова добавила, что не менее важным является умение учащихся взаимодействовать в информационном обществе. "Здесь важен воспитательный момент, поскольку большой доступ к информации означает, что наша молодежь должна уметь анализировать эту информацию, уметь работать с ней, мыслить актуально. Это все системные вопросы", - подчеркнула она.

ІІ Международная специализированная научно-техническая выставка-форум "Информационные технологии в образовании" будет работать в Минске 28-30 ноября. Форум призван способствовать эффективному использованию и продвижению информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, привлечению внимания общественности к процессу цифровой трансформации образования, а также установлению деловых контактов и расширению межрегионального и международного сотрудничества образования.

Впервые выставка-форум проходила в Беларуси в 2017 году и собрала более 3 тыс. участников. Организаторами форума выступают Министерство образования и ГИАЦ Минобразования. Главными инновационными партнерами являются Парк высоких технологий и IT-Academy.-0-