Школа программирования дронов появится в Могилеве

7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Школа программирования дронов в ближайшее время появится в Могилеве. Проект получил финансовую поддержку на республиканском конкурсе социальных проектов Social Weekend, рассказал корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Андрей Музарев.

Школа "Дронни" на Social Weekend была единственным проектом из Могилевской области. Он победил сразу в четырех номинациях. Его авторами стали Андрей и Валентина Музаревы.

"Благодаря победе в конкурсе мы получили Br16,5 тыс. Эти деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы: закупим 10 школьных программируемых дронов, 6 небольших беспилотников для дрон-рейсинга, проведем ремонт технических помещений для таких гонок. Школа дронов в Могилеве начнет работать уже с сентября", - рассказал Андрей Музарев.

В этой школе ребят будут обучать по трем направлениям: программирование дронов, в которое будут входить хореография и гонки дронов, 3D-моделирование и 3D-печать. Как поделился руководитель проекта, для детей это может стать не только интересным хобби, но и будущей высокооплачиваемой профессией. "Сейчас дроны используют в самых разных сферах жизни: беспилотники работают в сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении, авиации и военном деле. В будущем программирование, в том числе беспилотников, будет одной из самых популярных областей", - отметил он.

Всего в республиканском конкурсе участвовало 476 проектов. В финале было представлено 17 идей.-0-