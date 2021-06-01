Шульган: "ТИБО" - событие, ориентированное на каждого

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "ТИБО" - это событие, которое ориентировано абсолютно на каждого. Об этом заявил министр связи и информатизации Константин Шульган сегодня на открытии XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"ТИБО-2021" - это событие, которое ориентировано абсолютно на каждого: IT-профессионала, управленца, бизнесмена, гражданина. В частности, эта выставка для тех, кто хочет узнать, как работает ID-карта, какие государственные услуги можно получить через интернет, а также обсудить то, насколько быстро будут внедряться технологии и какими они будут завтра", - сказал Константин Шульган.

По его словам, посетители выставки смогут увидеть и протестировать цифровые новинки, познакомиться с технологиями умных городов, смарт-технологиями ведения бизнеса, образованием будущего.

Министр отметил, что сегодняшнее мероприятие предоставит возможность подвести итоги, презентовать результаты и заглянуть в будущее. "Именно поэтому международный форум традиционно привлекает внимание не только наших граждан, но и иностранных гостей. Уверен, что работа выставки раскроет новый потенциал для работы в IT-сфере по всем направлениям", - подчеркнул он.

Форум "ТИБО" проходит с 1 по 4 июня на площадке комплекса "Минск-Арена". В мероприятии традиционно участвуют крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании - операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. В этом году участниками стали более 100 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Узбекистана и других стран.

Центральную экспозицию на выставке занимает стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей". Там представлены инновационные разработки государственных органов и белорусских IT-компаний в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах деятельности. Экспозиция включает такие тематические зоны, как "Цифровые возможности для государства и гражданина", "Цифровые возможности для жизни в современном городе (Smart City)", "Цифровые возможности для бизнеса", "Цифровые возможности для каждого".

Кроме индивидуальных стендов компаний в экспозицию вошли коллективные стенды министерств образования, промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси, ООО "Минский городской технопарк", АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта", а также специальные разделы "Образовательная аллея", "Арена инноваций", "100 идей для Беларуси".

Насыщенная деловая программа "ТИБО-2021" включает 30 тематических мероприятий, среди которых III Евразийский цифровой форум, IV Белорусский ИКТ-саммит, форумы "Цифровое будущее", "Цифровая экономика", региональный семинар-тренинг Международного союза электросвязи "Опыт внедрения и эксплуатации сетей подвижной электросвязи пятого поколения".

Во время форума "ТИБО-2021" подведут итоги конкурса "Интернет-премия "ТИБО-2021", конкурса стартапов Belarus ICT Startup Award, а также белорусский национальный отборочный этап V Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию среди школьников.

Форум "ТИБО-2021" проводит Министерство связи и информатизации при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.-0-

Константин Шульган

Фото Андрея Покумейко