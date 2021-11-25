Шумилин: нужно объединить усилия ученых СНГ, чтобы сделать экономики конкурентоспособнее

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ смогут повысить конкурентоспособность своих экономик, объединив усилия ученых по созданию инновационной и высокотехнологичной продукции. Об этом заявил сегодня на III Форуме ученых государств-участников СНГ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, в настоящее время на государственном уровне принимаются меры, чтобы внедрить новые методы взаимодействия науки и бизнеса в Содружестве. "Сегодня мы видим ярко выраженное желание ученых стран СНГ работать вместе. Наши приоритеты в научно-технической и инновационной сферах согласованы, и это дает позитивные результаты, которые выражены в новых технологиях и образцах продукции, созданных нашими учеными и специалистами. Это гарантия успехов совместных программ и реальная возможность закрепиться на международных рынках высокотехнологичной продукции", - сказал Александр Шумилин.

Он также отметил, что в 2020 году решением Совета глав правительств СНГ принята новая Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года. В ее реализации будут задействованы более 30 крупнейших научных и инновационных организаций, в том числе академии наук, фонд "Сколково", Национальный венчурный фонд Армении, Белорусский инновационный фонд, субъекты инновационной инфраструктуры стран СНГ и многие другие.

Новая программа поможет увеличить число прорывных технологий и перспективных разработок, организовать масштабное производство наукоемких конкурентоспособных товаров и услуг на пространстве Содружества по таким направлениям, как большие данные, искусственный интеллект, сенсорика, технологии интернета вещей, робототехника, квантовые технологии, фотоника, новые материалы. Для выполнения новой программы принят комплексный план мероприятий на пять лет, страны уже приступили к его реализации.

В 2020 году завершилась реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года. Благодаря этому сформирована нормативная база и определены механизмы финансового обеспечения пилотных межгосударственных инновационных проектов и мероприятий программы, создана межгосударственная система совместного использования инновационной инфраструктуры стран СНГ посредством развития технопарков, кластеров. Также сформирована межгосударственная сеть центров коллективного пользования и центров коммерциализации инноваций, реализованы пилотные межгосударственные инновационные проекты.

Белорусские организации являлись исполнителями по 9 из 10 межгосударственных инновационных проектов программы. Достигнуты значимые результаты в виде опытных образцов продукции с возможным переходом к их промышленному производству. Например, созданы тест-системы для серологической диагностики гепатита Е (участники проекта - Беларусь, Армения, Кыргызстан и Россия). Еще один перспективный проект - разработка и сертификация многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга, позволяющая впоследствии снизить на 10-20% ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характера и затрат на ликвидацию их последствий за счет своевременных мер.-0-