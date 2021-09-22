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22 сентября 2021, 17:23

Шумилин: в новой программе инновационного развития акцент делается на отечественные разработки

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевой особенностью государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы является системная переориентация инновационного развития страны с трансферта зарубежных технологий на внедрение отечественных разработок. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя ГКНТ, изюминкой новой программы станет формирование не просто инновационных проектов, а именно основанных на белорусских разработках. Такой подход соответствует лучшему мировому опыту и актуален в условиях санкционных ограничений со стороны государств, выступающих традиционными донорами высоких технологий. "Таким образом уже в цели государственной программы заложен принцип, согласно которому основной источник инноваций - это наш собственный интеллектуальный потенциал", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он отметил, что на начало прошлой программы 33 проекта из 75 были основаны на белорусских технологиях, а к концу пятилетки таких проектов насчитывалось уже 64. "Подобные подходы используются в Финляндии, Израиле. Они в первую очередь концентрируют ресурсы на том, что производится внутри страны. Сегодня это актуальная тема и для Беларуси. Мы будем вкладывать ресурсы в нашу науку, в наши технологии и разработки", - сказал председатель комитета.

Планируется внедрить меры по созданию благоприятных условий реализации инновационных проектов. "Мы значительно сократили и упростили бюрократические процедуры включения проектов в программу. Сосредоточились на создании косвенных механизмов поддержки инноваций - прировняли инновационные проекты к инвестиционным. Это дает автоматическое освобождение данных проектов при ввозе оборудования от ряда налогов, в том числе таможенных платежей и НДС. Также пока проект реализуется, освободили от налога на землю, - пояснил он. - Планируем за эту пятилетку завершить формирование инновационной инфраструктуры. На базе технопарков создадим действенную площадку для самореализации и развития молодежи".

Александр Шумилин также отметил, что развитию системы интеллектуальной собственности в новой программе посвящена отдельная глава. В прошедшем пятилетнем периоде сфера интеллектуальной собственности продемонстрировала весомый экономический потенциал: по сравнению с 2015 годом объем экспортных поступлений за использование прав на объекты интеллектуальной собственности увеличился более чем в шесть раз и превысил $100 млн. Задача на новую пятилетку - выйти на отметку $500 млн.

Также председатель ГКНТ рассказал, что в результате выполнения программы к концу пятилетки планируется создать порядка 100 новых высокодоходных экспортно-ориентированных производств и открыть там не менее 12 тыс. рабочих мест, объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции увеличить до $18,3 млрд.

В настоящее время перечень проектов и мероприятий программы включает около 70 проектов по созданию новых высокотехнологичных производств с общим объемом финансирования около Br5,2 млрд. Всего на реализацию мероприятий ГПИР на 2021-2025 годы планируется направить Br6,75 млрд. Перечень проектов и мероприятий является открытым и будет дополняться в течение всего пятилетнего периода.

Александр Шумилин также отметил, что каждая из предыдущих госпрограмм сыграла значительную роль в развитии страны. "Основная идея первой программы - собрать все значимые для республики проекты и сформировать в единую программу. Вторая также выстраивалась на этом принципе - объединить все лучшие проекты на основе новых технологий. При подготовке госпрограммы инновационного развития на 2016-2020 годы были определены четкие критерии отнесения проектов к инновационности, создан механизм отбора проектов, чтобы объективно оценивать их уровень. Помимо этого был создан централизованный инновационный фонд и программа получила собственный источник финансирования", - сказал он.-0-

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