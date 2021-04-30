Шумилин: в программе инновационного сотрудничества стран СНГ особое внимание уделено вовлечению молодежи в науку

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года особое внимание уделяется вовлечению молодых ученых и специалистов в совместную работу над научно-техническими и инновационными проектами. Об этом сказал сегодня на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам Александра Шумилина, для молодежи предусматривается проведение стажировок с использованием возможностей ведущих научных организаций Содружества и конкурсов на соискание грантов поддержки научных исследований и разработок в высокотехнологичных отраслях, обучение в рамках молодежных научных школ.

"События последних лет, связанные в том числе с пандемией коронавируса COVID-19, достаточно явно продемонстрировали нам, что без науки, технологий и инноваций невозможно достичь лидирующих позиций в экономике и своевременно реагировать на глобальные вызовы. Поэтому в новой программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ мы уделяем пристальное внимание межгосударственному научно-техническому и инновационному взаимодействию, в том числе с участием наших молодых ученых. Молодежь - самая талантливая и наиболее восприимчивая к инновациям часть общества, которая генерирует новые знаковые идеи и потом успешно их коммерциализирует в реальном секторе экономики", - сказал он.

Комплексным планом мероприятий по реализации программы предусматривается также разработка перспективных совместных инновационных проектов в рамках СНГ, поиск инвесторов, совместная работа по их коммерциализации с привлечением венчурных инвестиций.

Одним из вопросов повестки сегодняшнего заседания стало обсуждение проекта концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств - участников СНГ. Основная цель этого документа - обеспечить выход новой высокотехнологичной продукции на внутренний и внешний рынки государств Содружества, увеличить экспорт наукоемкой продукции, активизировать развитие научной, научно-технической и технологической сфер с учетом мировых тенденций.

28-е заседание Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах проходит в режиме видеоконференции в Исполнительном комитете СНГ под руководством председателя ГКНТ Александра Шумилина. В его работе участвуют представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполкома Содружества, а также Международной ассоциации академий наук.-0-