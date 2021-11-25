Шумилин: внедрение технологий искусственного интеллекта ускоряет процессы цифровизации государства и общества

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активное внедрение технологий искусственного интеллекта, биометрической идентификации, дистанционного банковского обслуживания ускоряют процессы цифровизации практически всех сторон жизнедеятельности человека и государства в целом. Об этом сказал сегодня на открытии международной научно-практической конференции по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новые технологии стали еще одним шагом на пути к реалистичным виртуальным объектам и физическому взаимодействую в цифровой вселенной. Однако развитие информационных технологий не только благо, но и угроза.

"Наша жизнь с развитием современных информационных технологий становится более комфортной и качественной. Но, как и у любой медали, у этой тоже есть обратная сторона. Это и фейки, с которыми мы не перестаем бороться, и прямые финансовые потери, которые возможны при неосторожном поведении в сети, и киберпреступность, наносящая реальный урон экономике", - подчеркнул Александр Шумилин.

В отличие от других видов преступности, киберпреступность является сегодня наиболее быстро растущим сегментом. Это связано с увеличением численности пользователей сети Интернет, с постоянным повышением уровня технической оснащенности киберпреступников, с развитием информационных технологий. Так, на протяжении последних лет в Беларуси наблюдается устойчивый рост регистрируемых киберпреступлений: если в 2015 году было официально зарегистрировано свыше 2 тыс. преступлений, то в 2020-м - уже более 25 тыс.

Председатель ГКНТ также отметил, что стремительное развитие информационных технологий и программного обеспечения, накопление значительного объема данных в различных областях деятельности послужили главными факторами, определяющими развитие технологий искусственного интеллекта. По его мнению, одним из перспективных направлений внедрения технологий искусственного интеллекта является сфера транспорта и транспортной логистики: все более широко применяются технологии умного города и технологии, связанные с улучшением городской инфраструктуры, создаются беспилотные транспортные средства и развиваются умные системы организации дорожного движения. Большой потенциал применения искусственного интеллекта и в сфере здравоохранения. В частности, с помощью анализа неструктурированных данных искусственный интеллект помогает прогнозировать будущие диагнозы. Это позволяет выявлять проблемы до того, как они станут серьезным риском для здоровья. Перспективные технологии позволяют анализировать медицинские изображения, разрабатывать новые типы лекарств, выдавать рекомендации по медлечению.-0-