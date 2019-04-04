Шведские ученые изобрели прозрачную древесину

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Королевского технологического института (КТИ) в Стокгольме изобрела новый вид материала - прозрачную древесину, которую можно использовать при строительстве зданий с низким уровнем потребления энергии, сообщает газета The Guardian .

Этот материал может заменить пластик или стекло.

Прозрачная древесина не только обладает высокой плотностью и прозрачностью, но и способна сохранять и выделять тепло, отмечают исследователи.

Специалисты удалили из древесины лигнин - полимерное соединение, иногда называемое древесным клеем. Именно он, по мнению экспертов, придает ей прочность и характерный цвет. Оставшиеся ткани они пропитали водоотталкивающим акрилом, который заполнил поры, образовавшиеся после извлечения лигнина, а также полые сосуды, которые служили для циркуляции воды в дереве. Это не только помогло сохранить структуру древесины, но и способствовало восстановлению ее прочности и совершенствованию оптических свойств.

На втором этапе ученые смешали акрил с полиэтиленгликолем, который хорошо проникает в древесину. Он при нагревании поглощает энергию и плавится, а при понижении температуры затвердевает, выделяя накопленное тепло. Таким образом постепенно древесина становилась прозрачной. Полученный материал, отмечают ученые, может быть применен в самых разных областях, например, в строительстве для повышения энергоэффективности зданий.-0-