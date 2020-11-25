Сингапур предложил выработать правила путешествий с использованием цифровых технологий

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сингапура предлагают другим странам использовать свой опыт по установлению определенных мер для возобновления туристических поездок и проведения крупных конференций. Об этом рассказал министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син на открытии международной туристической выставки Travel Revive, сообщает ТАСС.

С начала пандемии Travel Revive стала первым подобным мероприятием, которое проходит практически в традиционном формате.

Чань Чунь Син призвал осознать тот факт, что даже после пандемии COVID-19 мировая индустрия туризма, международные путешествия уже не будут прежними. По его словам, Сингапур намерен стать одной из передовых стран в разработке и применении новых мер по возобновлению туристических поездок. Речь идет о введении требований по проведению ПЦР-тестов перед въездом в страну и одновременно - антигенных исследований сразу по прибытии в Сингапур и во время нахождения в городе-государстве. Предполагается также использование спецприложения для мобильных телефонов по отслеживанию контактов.

В частности, здесь для всех обязательна система TraceTogether. Человек регистрируется в ней при помощи удостоверения личности, ему присваивается уникальный номер. "При посещении какого-либо заведения необходимо через приложение отсканировать QR-код, через Bluetooth происходит автоматический обмен уникальными цифровыми кодами. Полученная зашифрованная информация хранится около 2-3 недель, что позволит установить круг контактов в случае обнаружения инфицированного", - говорится в сообщении.

Для проведения крупных международных конференций, по словам министра, правительство разработало определенные требования. Они предусматривают ряд мер, к примеру - тестирование всех участников и посетителей на коронавирус непосредственно перед началом мероприятий. Также в помещениях устанавливаются спецзоны, где можно находиться на протяжении всего форума, при этом запрещается перемещение между ними.

Как ожидают организаторы, двухдневную выставку Travel Revive посетят около 1 тыс. человек, в их числе гости более чем из 10 стран.-0-