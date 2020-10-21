Система подачи кислорода на российском сегменте МКС вышла из строя

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе системы подачи кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте Международной космической станции произошел сбой, ее пришлось отключить, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

После отключения системы экипаж разобрал ее и устанавливает неисправности. В настоящее время подачу воздуха обеспечивает дублирующая система, которая находится на американском сегменте МКС.

По информации Роскосмоса, безопасности экипажа и МКС ничего не угрожает.

В октябре в работе системы подаче кислорода уже были неполадки, их удалось устранить.-0-