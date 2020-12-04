Съедобная упаковка для продуктов - разработка ученых БГУ победила на ярмарке инновационных проектов в Белгороде

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съедобная упаковка для пищевых продуктов на основе биоразлагаемых природных полимеров ученых БГУ признана лучшей на ярмарке инновационных проектов StartUp:Land, которая завершилась 26 ноября в Белгороде (Россия). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Съедобные пленки и покрытия - единственный вид биоразлагаемой полимерной упаковки, который не нуждается в сортировке и специальных условиях утилизации. Они сохраняют вкус, аромат, эстетический внешний вид и стерильность продуктов, а также могут иметь разный цвет и вкус. Новый вид упаковки обладает уникальными характеристиками и неограниченными возможностями. Он полностью разлагается в организме человека и животных и способен в разы сократить последствия от пластика. Кроме того, благодаря своему 90%-ному составу из крахмала пленки нетоксичны и имеют низкую стоимость. Остальные 10% - полимер, обеспечивающий прочность", - рассказали в пресс-службе.

Разработку представила аспирант химического факультета БГУ Анастасия Канунникова. Над созданием съедобной упаковки работают в лаборатории растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством заведующего Дмитрия Гриншпана и заместителя декана химического факультета Татьяны Савицкой. Ученые БГУ разрабатывают новую пленку с 2015 года.

В финале ярмарки было представлено 25 проектов из Минска, Москвы, Ярославля и Великого Новгорода. В конкурсе участвовали студенты, аспиранты и уже практикующие специалисты. В отборочном туре было заявлено 40 инициатив.

StartUp:Land состоялся в 9-й раз. Мероприятие направлено на популяризацию и формирование инновационной среды, а также создание площадки по поиску инвесторов и партнеров предприятий.-0-

Фото БГУ