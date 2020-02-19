СК ожидает увеличения числа киберпреступлений и роста использования преступниками криптовалюты

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет ожидает увеличения числа киберпреступлений и роста использования преступниками криптовалюты, сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА замначальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Дмитрий Петко.

"Если говорить о перспективах развития ситуации в области сетевой безопасности, то мы ожидаем роста киберпреступлений в целом, роста их разнообразия, а также роста использования криптовалюты в преступной деятельности", - сказал Дмитрий Петко.

Он отметил, что криптовалюта предоставляет условную анонимность, позволяет регистрировать неограниченное количество кошельков без указания персональных данных. Сложнее ее и изъять. Но правоохранители совершенствуют свою работу. "По ряду уголовных дел обвиняемые добровольно реализовали свою криптовалюту в целях возмещения ущерба", - заметил Дмитрий Петко.

"Очевидно, что расследовать такие преступления в рамках одного государства невозможно. Даже если преступник, находясь в Беларуси, совершил атаку на белорусское предприятие, он все равно, как правило, использует иностранные IP-адреса, какие-то интернет-сервисы, платежные средства", - пояснил представитель СК. Он добавил, что взаимодействие с иностранными ведомствами идет по двум основным направлениям - при расследовании дел и в целях повышения квалификации следователей и обмена опытом.

Что касается расследования уголовных дел, то в прошлом году СК исполнил просьбы об оказании правовой помощи, поступившие из 25 государств. Белорусская сторона направляла такие просьбы в 73 государства.

Наиболее тесное сотрудничество у СК Беларуси с США и Россией. "В США зарегистрировано большинство компаний с мировым именем, предоставляющих услуги в интернете. Их используют в том числе и преступники. Россия является нашим ближайшим соседом - ниточки по многим преступлениям ведут в эту страну. Я имею в виду наиболее серьезные серийные дела", - подчеркнул Дмитрий Петко.

Он прокомментировал и ситуацию с расследованием по случаям вишинга, число которых возросло в конце прошлого года: "Ведется работа по основному делу, в котором соединено наибольшее количество дел. Насколько я знаю, там есть перспективы, подвижки. Знаю, что есть серьезные задатки для раскрытия, привлечения лиц к ответственности".

Как сообщалось, по данным МВД, в прошлом году значительно выросло число зарегистрированных киберпреступлений - до 10,5 тыс., в 2018-м их было свыше 4,7 тыс. Более двух третьих из зафиксированных в прошлом году преступлений относятся к хищениям путем использования компьютерной техники (ст.212 УК). Число преступлений против информационной безопасности (ст. 349-355 УК) возросло в целом по стране в 2,2 раза. Обусловлено это, по мнению правоохранителей, увеличением количества фактов несанкционированного доступа к компьютерной информации - с 912 до 2185. Сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили более 1,8 тыс. лиц, виновных в совершении преступлений. К уголовной ответственности привлекли более 1,4 тыс.-0-

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