СК РФ начал использовать искусственный интеллект для поиска серийных преступников

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России начал использовать программу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет с точностью до 96% составить портрет серийного преступника. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов.

"Работу над ней мы начали в прошлом году и завершили в этом. В процессе раскрытия преступлений данная технология уже используется", - сказал он. Программа на основе технологии искусственного интеллекта позволяет строить наиболее вероятный портрет серийного преступника по совокупности признаков совершенных им насильственных преступлений.

"Что касается точности такого портрета, то она составляет не менее 80%, а по некоторым признакам доходит до 96%. Программа также позволяет выявлять серийные преступления и причастных к ним лиц. Полученная информация носит характер наиболее вероятных следственных версий и в комплексе с другими сведениями по уголовному делу позволяет следователю более эффективно организовывать расследование", - сказал он. Портрет представляет собой описание примерного возраста преступника, наличие или отсутствие психического заболевания, судимости, предполагаемый район его проживания, наличие семьи, использование им автотранспорта.

НИИ криминалистики СК работает над совершенствованием этой системы. "Мы в целом изучаем преимущества и ограничения технологий искусственного интеллекта в расследовании преступлений, а также вообще риски их использования в уголовном судопроизводстве, включая этические вопросы", - добавил Бессонов.

Также он сообщил, что для расследования некоторых экономических, экологических, транспортных и прочих преступлений успешно используются данные аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли из космоса. Кроме того, сейчас совместно с РАН продолжаются исследования, чтобы научиться устанавливать по ДНК возраст преступника и другие его признаки. "Такая же работа ведется в рамках Союзного государства. Наши и белорусские ученые проводят исследования с целью, чтобы по ДНК из следов, оставленных на месте происшествия, можно было установить портрет преступника", - сказал Бессонов. Он пояснил, что есть участки ДНК, уникальные для каждого человека, и их можно сравнивать с человеком, в базе данных о котором уже есть сведения. По этим же участкам ДНК можно устанавливать национальную принадлежность, этнос, возраст, пол, есть даже возможность при определенных условиях определить, откуда человек родом, чтобы локализовать область поиска.-0-