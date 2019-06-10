Скандал вокруг Huawei может нанести ущерб британскому технологическому гиганту Arm - Герман Хаузер

Британская Аrm приостановила сотрудничество с Huawei. Это случилось после того, как Трамп внес китайскую компанию в черный список организаций, угрожающих безопасности США.

Как сообщил Хаузер британской газете "Дэйли Мэйл" в воскресенье: "Это было неприемлемое положение для неамериканской компании, такой как Аrm".

Герман Хаузер, бывший сотрудник Acorn Computers, который основал Arm Holdings

Аrm – компания по разработке компьютерных чипов, она была вынуждена приостановить сотрудничество с Huawei. Google и некоторые другие американские компании также приостановили работу с Huawei.

Компания Аrm, чьи чипы используются в смартфонах и на серверах Huawei для центров обработки данных, была продана японскому инвестиционному гиганту SoftBank за 24 млрд фунтов стерлингов, что стало самой крупной сделкой из когда-либо заключенных для британской технологической компании.

На Аrm влияют новые ограничения из-за количества компонентов, используемых в чипах, которые были разработаны в США.

Герман Хаузер заявил, что другие клиенты начнут ограничивать свое использование продуктов, содержащих технологию, которая возникла в США, например, продукты Arm.

"Сейчас эта ситуация довольно опасна для Huawei, но в дальней перспективе она станет разрушительной для Аrm, Google и американской промышленности в целом", – сказал Герман Хаузер. – Каждый поставщик в мире начнет думать, как уменьшить угрозу, созданную американским президентом, для своих продуктов. Все обсуждения, которые ведутся с европейскими компаниями, сводятся к одному: они изучают свою интеллектуальную собственность и стараются исключить из нее американскую составляющую, что ужасно печально и деструктивно".

"Большое количество интеллектуальной собственности Аrm было создано в Европе, но что-то, конечно, и в США. Множество продуктов Аrm создано с использованием американской интеллектуальной собственности, – именно поэтому компания вынуждена следовать инструкции американского президента", – добавил он.

Хаузер, который сейчас является создателем и венчурным партнером техногенного инвестора Amadeus Capital, сказал, что это было "неприемлемое положение для неамериканской компании".

Холдинг Арм был выкуплен японским инвестиционным гигантом SoftBank, которым управляет миллиардер Масаёси Сон, в 2016 году. SoftBank пообещал, что компания и дальше будет располагаться в Кембридже и увеличит количество рабочей силы в Великобритании

Хаузер добавил: "Если Америка сможет остановить китайскую компанию, то она сможет сделать это с любой компанией в мире. Учитывая огромное влияние США на многие другие компании, их руководство сейчас рассуждают: "Хотим ли мы быть в таком положении, чтобы американский президент мог смог закрыть нашу компанию ?" Когда я обсуждаю эту тему с людьми, связанными с этой индустрией, они говорят, что сейчас с большой осторожностью относятся к идее покупки продуктов американского производства".

Критики пугают всех информацией о том, что оборудование Huawei используется китайским правительством в целях шпионажа. Компания это отрицает, так же как и факт того, что они тесно связаны с китайским правительством. Сторонники компании утверждают, что Америка использует Huawei в качестве пешки в своей торговой войне с Китаем.

Согласно сообщениям, британское правительство одобрило использование оборудования Huawei в "неосновных" сферах применения сети 5G, таких как антенны. Последующий скандал и утечка данных Совета национальной безопасности Великобритании привели к увольнению Гэвина Уильямсона с его поста министра обороны Великобритании.

На прошлой неделе компания EE стала первым мобильным оператором в Великобритании, запустившей сеть данных следующего поколения 5G в шести городах. Vodafone подтвердил, что запустит 5G в июле. Ни ЕЕ, ни Vodafone не подключат смартфоны Huawei к запуску сети из-за произошедшей ситуации.

Представитель Arm сказал: "Учитывая меняющийся характер ситуации, на данном этапе преждевременно прогнозировать, какое влияние она окажет на бизнес Arm. Мы очень внимательно наблюдаем за обстановкой, участвуем в диалоге с политиками и надеемся на скорейшее принятие решительных мер".

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