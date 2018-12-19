Скоростной тоннель Илона Маска открылся в Лос-Анджелесе

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Лос-Анджелесом открылся скоростной транспортный тоннель, созданный The Boring Company Илона Маска, сообщает телеканал NBC.
Подземный тоннель длиной около 3,2 км связывает район Лос-Анджелеса, где находится парковка компании Илона Маска SpaceX, и 120-ю улицу, на которой расположена штаб-квартира The Boring Company.
Во время презентации тоннеля с участием VIP-персон и журналистов электромобиль Tesla, оснащенный специальными выдвижными боковыми колесами, ехал по тоннелю со средней скоростью всего 80-90 км/ч. В своем твиттер-аккаунте Илон Маск заверил, что в дальнейшем по тоннелю можно будет передвигаться со скоростью более 240 км/ч.
Тоннель разрабатывался как альтернатива общественному транспорту - для разгрузки наземной транспортной сети Лос-Анджелеса. Идея создания тоннеля пришла к Илону Маску после того, как в 2016 году он в очередной раз застрял в пробке по пути в офис. На строительство первого тоннеля ушло менее двух лет. По словам Маска, в будущем в Лос-Анджелесе построят еще как минимум два скоростных подземных тоннеля, а скорость их прокладки увеличится в 15 раз.-0-
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