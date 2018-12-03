"Союз МС-11" с тремя космонавтами на борту причалил к МКС

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотируемый корабль "Союз МС-11" с экипажем новой длительной экспедиции причалил к российскому модулю "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Роскосмоса.

"Произведены захват и стыковка транспортного пилотируемого корабля, "Союз МС-11" причалил к российскому модулю "Поиск" в 20.33 по московскому времени", - сказали в госкорпорации.

Корабль доставил к станции членов длительной экспедиции МКС-58/59 - космонавта Роскосмоса Олега Кононенко и астронавтов NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давида Сен-Жака. Их встретили Сергей Прокопьев (Роскосмос), Серена Ауньон (NASA) и Александер Герст (Европейское космическое агентство).

Сближение и стыковка "Союза МС-11" с МКС проводились по шестичасовой "короткой" схеме, причаливание прошло в автоматическом режиме. Экипаж перейдет на борт МКС после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией, ожидаемое время - с 22.35 до 23.05.

Экипаж будет работать на орбите 194 дня. В период своего пребывания на МКС новый состав выполнит множество работ и 48 научных экспериментов. В частности, экипажу предстоит работа с российскими грузовыми кораблями "Прогресс МС", загрузка и расстыковка коммерческого пилотируемого корабля SpaceX DM1 в грузовом варианте, работа с грузовым кораблем Boe-OFT, загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля "Союз МС-09" для возвращения на Землю экипажа МКС-56/57 (Прокопьев, Ауньон, Герст), а также проведение бортовых фото- и видеосъемок полета.

Кроме того, Кононенко и Прокопьеву в десятых числах декабря предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле "Союз МС-09". 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции обнаружил дыру в обшивке космического корабля диаметром 2 мм, которая, по предварительным данным, была сделана посредством сверла. Вечером того же дня оно было заделано с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, и давление на МКС стабилизировалось.-0-