Sony впервые показала PlayStation 5

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Sony представила широкой общественности свою новую игровую консоль PlayStation 5. Видео с презентации было опубликовано на YouTube.

Приставку показали людям после нескольких презентаций будущих игр к ней. В этот список развлечений к приставке следующего поколения вошли обновленная версия GTA V. Также разработики анонсировали продолжение Spider-Man в которой главным героем станет Майлз Моралес, Horizon: Forbidden West и Gran Turismo 7.

В компании отметили, что устройство выйдет в двух вариациях: с дисководом и без. Серийный выпуск намечен на конец 2020 года. По предварительным оценкам экспертов, стоимость PlayStation 5 будет составлять около $500.

Новая игровая приставка от Sony оборудована восьмиядерным процессором AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокартой AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайтами оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду. -0-