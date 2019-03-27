Сообщения в Gmail станут интерактивными

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google приступает к внедрению "динамических" сообщений в Gmail. Информация об этом появилась в
Особенность данных сообщений в том, что с их помощью пользователи смогут работать с разными письмами сразу, в том числе на сторонних страницах, не выходя из приложения. Например, можно ответить на комментарий в Google Docs, уведомление о котором пришло на почту. Вместо отдельных писем о каждом комментарии пользователи Gmail будут видеть актуальные ветки сообщений.
В первую очередь изменения затронут только веб-версию почты, а в приложениях интерактивные письма будут доступны позже.-0-
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