Соревнования по информационной безопасности пройдут в Минске 30-31 марта

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по информационной безопасности AgatCTF пройдут 30-31 марта в ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", сообщили БЕЛТА на предприятии.
Участие в соревнованиях AgatCTF-2019 примут команды из ведущих вузов Беларусь, которые готовят студентов в сфере IT-технологий. "В ходе соревнований им предстоит решить задачи, максимально приближенные к реальной жизни будущего специалиста по информационной безопасности. Студентам нужно будет найти уязвимости в своих сервисах и устранить их, одновременно воспользовавшись уязвимостями в сервисах соперников", - пояснили организаторы.
AgatCTF-2019 ориентированы на реализацию основных направлений государственной политики в области обеспечения информационной безопасности и организуются в целях подготовки и повышения квалификации кадров в сфере IT", - добавили на предприятии.
Первые соревнования AgatCTF состоялись в Беларуси в 2018 году. Они имели успех среди студентов и профессионалов в сфере информационной безопасности.-0-
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