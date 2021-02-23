Сотни дронов показали в небе над Китаем картины ван Гога и попали на видео

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычную выставку прямо в ночном небе представили несколько сотен дронов в китайском Тяньцзине. Видео разместили на YouTube.

В декабре прошлого года 600 беспилотников поднялись в небо, чтобы показать жизненный и творческий путь знаменитого художника Винсента ван Гога. Зрители смогли наблюдать самые яркие работы мастера, в том числе "Звездную ночь", "Подсолнухи", автопортрет мастера и другие. Представление продлилось 26 минут и 19 секунд. Это стало новым рекордом, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Дроны весом 1,45 килограмма смогли показать самую продолжительную анимацию в мире. Разработчикам пришлось многими днями настраивать координацию между машинами, ведь создание полнометражной анимации - сложная задача для всей команды, как технически, так и творчески. -0-