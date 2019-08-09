Сотня ребят из Могилевской области приобщится к миру IT в лагере Junior Ignite Camp

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третья смена детского социального лагеря Junior Ignite Camp сегодня начинает работу в деревне Дудинка Минской области. В этот раз участниками необычных занятий в сфере IT станут сто талантливых ребят из 34 городов и поселков Могилевской области, подростки с инвалидностью, подопечные UNHCR и SOS-Детская деревня (Боровляны), сообщили БЕЛТА организаторы.

EPAM и ассоциация "Образование для будущего" с помощью тренеров-волонтеров и преподавателей отправят 12-14-летних ребят в путешествие по миру информационных технологий. В течение 9 дней (по 17 августа) они будут изучать английский язык, программирование и робототехнику, работать в командах. Подростки познакомятся с особенностями ведения бизнеса и создадут уникальные проекты, которые помогут решить существующие в их школах и городах проблемы. В конце смены участники презентуют свои разработки инвесторам на английском языке.

Миссия проекта отражена в его названии Junior Ignite Camp (ignite с англ. "зажечь, разжечь, заинтересовать"). Это стремление познакомить детей, имеющих определенные барьеры и затруднения в получении дополнительного образования (социальные, географические, финансовые), c программированием, робототехникой, пробудить в ребятах интерес к информационным технологиям.

"Мы считаем, что у каждого ребенка должен быть доступ к качественному образованию в области современных технологий, поэтому в партнерстве с ассоциацией поддерживаем и организовываем лагерь уже в третий раз. Мы не ставим цель, чтобы дети обязательно захотели связать свою жизнь с технологиями: умение презентовать себя, эмоциональный интеллект, знание программирования, так же, как и иностранных языков, становятся навыками, необходимыми для того, чтобы быть успешным в любой сфере. В каждом ребенке есть потенциал, и наш лагерь - одна из возможностей его раскрыть", - пояснила координатор по корпоративной социальной ответственности ЕРАМ Инна Ефимчук.

Все это время подростки будут бесплатно проживать в оздоровительном лагере "Богатырь". Кроме основной программы их ждут различные мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и профориентация, творческие конкурсы и викторины. Теория будет чередоваться с практикой, а обучение - с отдыхом.

За два года участниками программы стали около 200 ребят из Минской и Гомельской областей.-0-