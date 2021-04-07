Соцсетям необходим отдельный режим регулирования личных данных пользователей - Минцифры РФ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соцсетям необходим отдельный режим регулирования персональных данных. Об этом заявил в кулуарах Российского форума по управлению интернетом RIGF 2021 глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

"Здесь мы вообще считаем, что для соцсетей должна быть отдельная регуляторика по обработке персональных данных", - сказал Максут Шадаев.

Он отметил, что такой режим должен не предусматривать жесткой идентификации и не предусматривать доступ к этим данным самих социальных сетей.

Максут Шадаев добавил, что Минцифры готовит поправки в законодательство о персональных данных для установления специальных режимов обработки данных пользователей соцсетей.-0-