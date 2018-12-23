SpaceX наконец запустила ракету с навигационным спутником

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX 23 декабря осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которого находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения. Трансляция пуска c космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ведется на сайте SpaceX.

Запуск спутника откладывался четыре раза только на этой неделе.

"SpaceX ввиду требований, предъявляемых к данной миссии, не предпримет попытку посадить на Землю первую ступень Falcon 9", - сообщает компания. По ее расчетам, спутник будет размещен на средней околоземной орбите через 1 ч 56 мин после старта.-0-