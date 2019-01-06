SpaceX отправит свой корабль в тестовый полет к МКС в феврале

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX отправится в тестовый орбитальный полет к Международной космической станции в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Илона Маска.

"Около месяца до первого орбитального тестового полета Crew Dragon", - написал он на своей странице в Twitter.

Полет корабля переносили не раз, предыдущей планируемой датой было 17 января. Он будет выполнен в беспилотном режиме, запуск с экипажем на борту назначен на июнь 2019 года.

SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon в мае 2014 года. Компания заключила с NASA контракт на $2,6 млрд для завершения разработки и сертификации для полетов на МКС, а затем и контракты на полет к МКС двух кораблей с экипажами.-0-