SpaceX отправит свой корабль в тестовый полет к МКС в феврале

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX отправится в тестовый орбитальный полет к Международной космической станции в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Илона Маска.
"Около месяца до первого орбитального тестового полета Crew Dragon", - написал он на своей странице в Twitter.
Полет корабля переносили не раз, предыдущей планируемой датой было 17 января. Он будет выполнен в беспилотном режиме, запуск с экипажем на борту назначен на июнь 2019 года.
SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon в мае 2014 года. Компания заключила с NASA контракт на $2,6 млрд для завершения разработки и сертификации для полетов на МКС, а затем и контракты на полет к МКС двух кораблей с экипажами.-0-
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