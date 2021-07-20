SpaceX провела испытания двигателей ракеты для полетов на Марс

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX провела 19 июля статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy, которая, как ожидается, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для дальнейшего полета на Марс, сообщает ТАСС.

"Первый статический тест ускорителя на Super Heavy", - написала пресс-служба компании в Twitter.

По информации онлайн-издания Space.com, на полигоне компании в районе Бока-Чика (штат Техас) специалисты SpaceX произвели кратковременное зажигание трех двигателей Raptor, весь тест занял лишь несколько секунд.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Основатель SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.-0-