SpaceX снова отложила запуск 60 спутников системы Starlink

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX перенесла с 18-го на 19 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную в Twitter-аккаунте компании.

В сообщении говорится, что сотрудники SpaceX будут продолжать отслеживать погодные условия с точки зрения их пригодности для запуска и приземления. SpaceX во главе с Илоном Маском планировала запуск на 18 мая в 10.32 (белорусское время) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Сейчас же - на 19 мая в 10.10 (белорусское время).

Запуск изначально был намечен на 17 мая, его перенесли из-за необходимости избежать совпадения времени пусков на космодроме. Американская компания United Launch Alliance 16 мая из-за непогоды отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на сутки, до 16.14 (белорусское время) 17 мая.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Планируется, что эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.-0-