SpaceX сообщила о выводе на орбиту американского спутника SXM-7

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7, сообщает ТАСС. Старт состоялся в 12:30 по времени восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляция велась на сайте компании. Пуск планировался 11 декабря и был отложен из-за сильного ветра.

Спутник SXM-7, изготовленный компанией Maxar Technologies для радиовещательной компании SiriusXM с аудиторией более 34 млн человек, должен заменить находящийся на орбите XM-3 и обеспечить трансляцию радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна. Ожидаемый срок его эксплуатации - 15 лет. Первоначально его вывод на орбиту планировался на 1 августа, но был перенесен по техническим причинам.

SpaceX снова вернула на Землю отработанную первую ступень носителя. Ступень плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Многократное использование частей ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.-0-