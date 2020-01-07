SpaceX успешно вывела в космос новую партию интернет-спутников

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX успешно вывела в космос новую партию мини-спутников Starlink, которые были запущены на ракете-носителе Falcon 9, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.

"Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - заявили в SpaceX.

Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал в штате Флорида. Нынешний запуск Starlink стал третьим по счету, ранее партии спутников были выведены в космос в мае и ноябре 2019 года.

Группировка из мини-спутников позволит создать сеть для обеспечения всего населения Земли доступом к высокоскоростному интернету. На первом этапе - к концу 2020 года - такая возможность благодаря Starlink появится у жителей юга США.-0-