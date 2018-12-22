SpaceX в четвертый раз отложила запуск навигационного спутника ВВС США

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX в четвертый раз за последние дни перенесла запуск ракеты Falcon 9, на борту которого находится первый навигационный спутник GPS третьего поколения ВВС США. Об этом компания сообщила на своем сайте.

"Сегодня пуск не состоится из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра. Новая попытка запуска будет предпринята завтра примерно в это же время", - заявил представитель SpaceX.

18 декабря вице-президент США Майкл Пенс посетил космодром на мысе Канаверал, чтобы наблюдать за полетом носителя с навигационным спутником. Он был перенесен на сутки из-за проблем с оборудованием на Земле. В тот же день компания Blue Origin отложила запланированное испытание своего суборбитального корабля New Shepard в штате Техас. 19 декабря SpaceX отложила пуск во второй раз, а 20 декабря - в третий.-0-