SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Трансляция запуска ведется на сайте компании, сообщает ТАСС.

Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 20.02 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спустя 2 минуты 40 секунд отделилась первая ступень ракеты-носителя. Она в автоматическом режиме снизилась и совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Через 8 минут и 51 секунду после запуска выключились двигатели второй ступени ракеты-носителя, и спустя приблизительно 3 минуты от нее отсоединился сам корабль. После этого распахнулся защитный кожух расположенного на носу Crew Dragon стеклянного купола. Он был установлен на корабль специально для туристических миссий и располагается на месте механизма, предназначенного для стыковки с Международной космической станцией (МКС).

Как ожидается, полет продлится около трех суток, после чего Crew Dragon произведет снижение и совершит посадку на воду в Атлантическом океане. Во время трехдневного полета корабль достигнет орбиты высотой 575 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Он выступает в роли командира, а также оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.

Помимо благотворительной миссии участники полета ставят перед собой научные цели. Предполагается, что экипаж проведет исследование влияния невесомости на организм человека, результаты которого "будут иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полетов". В дальнейших планах SpaceX не только доставлять туристов на орбиту, но и на МКС, пока она будет эксплуатироваться как минимум до 2024 года.-0-