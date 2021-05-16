SpaceX запустила ракету-носитель с 54 спутниками

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX 15 мая запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний - Tyvak и Capella Space. Трансляция велась на сайте SpaceX, сообщает ТАСС. Старт с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в 18.56 по времени Восточного побережья США. Предыдущий запуск SpaceX с партией спутников Starlink состоялся в конце прошлой недели. Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при семи запусках. SpaceX намерена в очередной раз вернуть ее на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!