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Технологии
25 января 2021, 00:51

SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками

Скриншот из видео SpaceX
Скриншот из видео SpaceX

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX в воскресенье запустила ракету-носитель Falcon 9 со 143 спутниками. Трансляция велась на сайте SpaceX, сообщает ТАСС.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся 24 января в 10:00 по времени Восточного побережья США. На борту ракеты-носителя находились 133 коммерческих и государственных спутника (в том числе микроспутники). Также с помощью данного запуска на орбиту должны быть выведены 10 микроспутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет.

В компании отмечают, что это самое большое число космических аппаратов, которые когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.-0-

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