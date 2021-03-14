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14 марта 2021, 14:04

SpaceX запустила ракету со спутниками для сети Starlink

Фото Reuters
Фото Reuters

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX сегодня осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании, сообщает ТАСС.

Старт из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида состоялся в 06.01 по времени Восточного побережья США.

Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть первую ступень носителя на Землю, которая используется уже в девятый раз. Ожидается, что через несколько минут после старта она плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании предпринимателя Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 11 марта.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 микроспутников.-0-

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