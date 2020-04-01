Спектакль-концерт Купаловского "Вельтмайстар-акардэон" посмотрели онлайн около 7 тыс. зрителей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7 тыс. зрителей за один вечер увидели онлайн спектакль-концерт "Вельтмайстар-акардэон" во время проекта "Тыдзень Купалаўскага online", сообщили БЕЛТА в театре.

Очередной показ записи спектакля прошел 31 марта. "Постановка "Вельтмайстар-акардэон" режиссера Николая Пинигина собрала в один вечер около 7 тыс. зрителей по всему миру. Показ записи спектакля прошел на YouTube-канале театра абсолютно бесплатно без территориальных ограничений. Его увидели на трех континентах", - рассказали в театре.

2 апреля у всех любителей театра будет возможность увидеть спектакль из репертуара камерной сцены "Ураджай". Постановка Дмитрия Тишко по пьесе современного белорусского драматурга Павла Пряжко в прошлом году посетила Бобруйск, Париж, а в 2020-м - Москву. Посмотреть запись спектакля можно будет на YouTube-канале театра. Ссылка на просмотр будет доступна только на сайте kupalauski.by и в социальных сетях театра в день показа с 18.00 до 9.00 3 апреля.-0-