Спектрорадиометр для исследования атмосферы Земли из космоса создали ученые БГУ

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное устройство для исследования атмосферы Земли из космоса создали ученые БГУ. Трехдиапазонный спектрорадиометр МСР-09 предназначен для исследования содержания малых газовых составляющих тропосферы Земли с наноспутников путем измерения спектров поглощения солнечного излучения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Инновационный аппарат БГУ состоит из трех работающих в различных оптических диапазонах датчиков. Они регистрируют рассеянное солнечное излучение, которое проходит через слои атмосферы в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вертикальная схема поступления солнечного излучения позволяет изучить количественное содержание газов и аэрозолей, горизонтальная - их распределение в атмосфере. Полученная информация с датчиков попадает на микроконтроллер, сохраняется для дальнейшей наземной обработки", - рассказали в пресс-службе.

Инновационная разработка расширяет возможности метеорологов и экологов по детальному изучению земной атмосферы. Информация, полученная с устройства, позволяет оценить скорость восстановления озонового слоя, выявить источники и пути переноса газов и аэрозолей, которые загрязняют приземной воздух и влияют на температурный климатический режим отдельных участков планеты. Прибор МСР-09 успешно прошел испытания на специальном оборудовании ОАО "Пеленг" в условиях, приближенных к космическим.

Технология не имеет мировых аналогов. Это подтверждается патентами Беларуси №12431 "Устройство для исследования спектров атмосферы из космоса" и №12565 "Устройство для регистрации спектров отражения с малых космических аппаратов".

Комплекс разработан учеными НИИПФП им. А.Н.Севченко БГУ под руководством заведующего отделом аэрокосмических исследований профессора Бориса Беляева. -0-