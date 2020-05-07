Специалисты по кибербезопасности назвали самые популярные пароли

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узнать пароль знакомого человека проще, чем кажется, если знать о его увлечениях и интересах. К такому выводу пришли эксперты компании ID Agent, которая занимается кибербезопасностью.

Исследователи провели изучение более двух миллиардов паролей, которые есть в даркнете и выяснили самые популярные. Сотрудники пришли к выводу, что многие предпочитают в качестве пароля выбирать название любимого спорта.

Другие люди выбирают имена персонажей из поп-культуры или мультфильмов с кино. Например, Микки Маус, Супермен или Бэтмен.

Более подкованные юзеры добавляли к своим паролям цифры, однако, согласно исследованию, чаще всего это были названия музыкальных групп: Blink 182 и Rush2112. Также пользователи любят в качестве пароля использовать собственное имя.

По словам сотрудников ID Agent, проанализировав соцсети знакомого, можно вычислить пароль. Исследователи призывают людей не использовать такие кодовые слова, а также активировать двухфакторную идентификацию везде, где это возможно. -0-