Специалисты ташкентского технопарка повышают опыт в лабораториях БрГТУ

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Группа специалистов ООО "Texnopark" из Узбекистана проходит обучение в лабораториях кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного технического университета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Специалистов из Узбекистана интересует узконаправленный курс - конструкция, внутреннее устройство, работа и наладка блочных тепловых пунктов. Как пояснил инженер-проектировщик технопарка Максим Орлов, компания выиграла тендер на их строительство в городе Чирчик Ташкентской области. "Нас направили сюда на повышение квалификации. Здесь очень хорошая материально-техническая база, сочетается и практика, и теория", - отметил он.

"Наша основная задача - изучить индивидуальные тепловые пункты. В Узбекистане это новое направление. Для нас это очень полезный опыт в плане реализации новых проектов в республике", - дополнил коллегу главный конструктор технопарка Рустам Надиров.

Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции БрГТУ располагает пятью современными специализированными лабораториями, которые постоянно дооснащаются и модернизируются. Свое оборудование сюда поставляют многие производители, в их числе и группа компаний "Теплосила" - ведущий отечественный производитель теплотехнического оборудования для организации современного теплового пункта и многолетний партнер вуза. В этом году белорусское предприятие заключило с ООО "Texnopark" договор консорциума, по которому не только поставляет оборудование для производства блочных тепловых пунктов, но и оказывает всестороннюю техническую поддержку.

"Обучение по специальности "теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" ведется в университете максимально современно. БрГТУ - единственный вуз в Беларуси, где по этому профилю есть все формы обучения. Некоторые курсы мы уже проводили, но они в основном были для белорусских специалистов. То, что специалисты из другой страны приехали обучиться на базе университета, - для нас достаточно уникальный случай. Это можно расценивать как признание высокого уровня подготовки, который дает университет", - сказал заведующий кафедрой Владимир Новосельцев.

Командировка узбекских специалистов рассчитана на 11 дней. После Бреста они направятся на завод "Теплосила" в Молодечно, где на практике познакомятся с производством блочных тепловых пунктов.-0-