Специальный раздел для гостей II Европейских игр появился на портале Госпогранкомитета

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет создал на своем портале специальный раздел для гостей и участников II Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.
"В разделе описывается порядок пересечения границы и пребывания в Беларуси. Есть инфографика с полезной информацией. Также создана видеоинструкция на русском и английском языках, в которой рассказывается о пересечении границы болельщиками и участниками Игр", - отметили в Госпогранкомитете.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-
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