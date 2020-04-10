Спутник БГУ более 500 дней успешно работает на орбите

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спутник БГУ BSUSat-1 более 500 дней успешно работает на орбите. Он был запущен в 2018 году и стал первым университетским спутником в системе белорусского образования и третьим объектом отечественного происхождения на околоземной орбите. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

"Спутник используется как учебно-научная лаборатория при подготовке специалистов аэрокосмической отрасли. Студенты БГУ расшифровывают телеметрию, обрабатывают данные, оценивают точность ориентации спутника, строят карты радиационного фона, магнитных аномалий Земли. Опыт по управлению BSUSat-1 применяется в написании курсовых и дипломных работ. Научная составляющая использования спутника заключается в изучении воздействия космической среды на оборудование и материалы наноспутника, радиационном мониторинге околоземного пространства, исследовании алгоритмов управления стабилизацией спутника", - рассказали в пресс-службе.

Сигналы спутника могут принимать все желающие радиолюбители при наличии минимального оборудования. Космический аппарат с периодичностью один раз в 40 секунд передает информацию о состоянии системы. Над Беларусью спутник пролетает шесть раз в сутки. "Благодаря энтузиастам по всему миру белорусские ученые получают данные из разных точек планеты. Например, радиолюбитель из Японии помог отследить сбой в системе спутника. Благодаря оперативному оповещению через аккаунт BSUSat-1 в социальной сети Twitter инженеры смогли изменить темп передачи данных и предотвратить перегревание одного из модулей космического аппарата. Cотрудники вуза через радиосигналы спутника зашифровывают сообщения, поздравляют и благодарят самых активных радиолюбителей", - отметили в вузе.

Преподаватели и студенты факультета радиофизики и компьютерных технологий и Центра аэрокосмического образования БГУ работают над вторым университетским наноспутником. Его сборка завершится к концу 2020 года. Эксплуатирование нового аппарата направлено на развитие аэрокосмического образования и улучшение его качества. Модули в составе наноспутника позволят проводить эксперименты по оценке солнечной активности, отслеживанию самолетов, наблюдению за природными и атмосферными явлениями. Технические элементы универсальны и могут трансформироваться под конкретные исследовательские задачи.-0-